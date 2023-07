Protestatarii irakieni au asaltat ambasada Suediei din Bagdad Sute de protestatari au luat cu asalt porțile principale ale ambasadei Suediei din capitala irakiana Bagdad, joi dimineața. Protestarii au escaladat zidurile ambasadei și au dat foc, ca raspuns la permisiunea autoritaților din Stockholm pentru o demonstrație. Organizatorii acestei demostrații planuiesc inca o ardere a carții sfinte musulmane, Coranul. Videoclipurile postate pe rețelele de socializare au aratat un numar mare de protestatari in perimetrul ambasadei Suediei. In filmare se vede fum negru și foc care veneau din cladire. In zorii zilei de joi, fortele de securitate erau desfasurate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

