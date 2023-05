Protestatarii din grupurile indigene și poliția se ciocnesc în Brazilia Grupurile indigene s-au confruntat cu poliția din Brazilia marți (30 mai), schimband sageți și gaze lacrimogene pe fondul furiei fața de un proiect de lege care le-ar limita capacitatea de a caștiga statutul protejat pentru pamanturile ancestrale, potrivit Reuters. In afara Sao Paulo, cel mai mare oraș al Braziliei, demonstranții au blocat o autostrada importanta cu cauciucuri in flacari și au folosit arcuri și sageți pentru a se confrunta cu poliția, care i-a impraștiat cu gaze lacrimogene. Grupuri indigene din intreaga țara au planificat o saptamana de proteste in fața Congresului, in capitala… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

