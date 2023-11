Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a fost luat cu asalt de protestatari care cereau incetarea focului in Fașia Gaza. Au intrat in restaurantul in care acesta lua cina, apoi l-au urmarit pe strada strigandu-i ca finanțeaza uciderea copiilor și femeilor. Aproape 100 de politisti au fost chemati pentru…

- Un protest „violent” a avut loc miercuri in fata sediului Partidului Democrat din Washington, a anunțat poliția de la Capitoliu, spunand ca protestatarii, care cereau incetarea focului in Gaza, au atacat forțele de ordine cu spray cu piper și au forțat intrarea in cladire.

- Cateva sute de activisti evrei americani progresisti au ocupat luni, in mod pasnic, Statuia Libertatii din New York pentru a cere Israelului incetarea focului si a "bombardamentului genocidar asupra civililor palestinieni din Gaza", transmite AFP.

- Mii de persoane din New York, inclusiv membri ai comunitații evreiești ortodoxe, au ieșit in strada sambata (28 octombrie) pentru a cere incetarea focului in Gaza, in contextul in care Israelul a lansat ceea ce a numit “a doua faza” a unui razboi menit sa zdrobeasca gruparea militanta palestiniana Hamas.…

- Organizația palestiniana Hamas a lansat o oferta catre Israel care consta in eliberarea unor ostatici israelieni in schimbul incetarii imediate a focului, potrivit BBC. Discuțiile continua, dar Israelul a refuzat aceasta oferta. Se estimeaza ca Hamas deține 203 de ostatici in Gaza, toți rapiți in timpul…

- Cel putin o suta de protestatari au ocupat miercuri o cladire a Congresului SUA pentru a cere alesilor si administratiei presedintelui Joe Biden sa faca presiuni pentru o incetare a focului in Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP.

- Egiptul și-a inchis punctele de trecere a frontierei cu Fașia Gaza și Israel in Peninsula Sinai, inclusiv doua care servesc drept porți de intrare pentru calatori in orașele Rafah și Taba, au declarat marți oficialii egipteni de securitate, relateaza The National News.Oficialii au spus ca autoritațile…