- Incidentul a avut loc, vineri seara, in timpul unui control in trafic pe raza Sectorului 1 din Capitala. Șoferița a fost dusa la Institutul de Medicina Legala pentru recoltarea de probe biologice, informeaza News.ro.Femeie in varsta de 45 de ani a fost trasa pe dreapta dupa ce, potrivit poliției, a…

- O femeie de 45 de ani care a facut mai multe abateri in trafic, a refuzat sa se supuna testarii pentru consumul de alcool și droguri și a fost și violenta cu polițiștii a fost dusa la sediul Institutului Național de Medicina Legala (INML) pentru prelevare de mostre biologice.Polițiști din cadrul…

- Un șofer de BMW care nu a oprit la semnal a fost urmarit de politisti duminica. Agentii i-au blocat mașina și l-au scos cu forța din autoturism. Intregul moment a fost filmat si distribuit pe TikTok. In urma verificarilor, s-a constatat ca barbatul avea permisul suspendat, mașina nu era inmatriculata,…

- Politistii din Capitala au intervenit in forta, duminica, pentru scoaterea din masina a unui sofer care nu a oprit la semnalul unui echipaj de la Brigada Rutiera, fiind urmarit pe mai multe strazi ale sectorului 5. Verificarile facute in baza de date de catre politisti arata ca soferul avea permisul…

- Incidentul a avut loc duminica dimineața, pe strada „Geniștilor” din Craiova, dupa ce puștiul de12 ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit un alt vehicul, condus de un barbat de 47 de ani, informeaza cotidianul Cuvantul Libertații.Din impact, mașina condusa de minor a fost…

- O femeie din Arad a anuntat Poliția miercuri, 15 noiembrie, ca a fost amenintata si ca pe una dintre mașinile sale exista „un dispozitiv strain”, a transmis Poliția Arad.„Politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca o femeie, din Arad, ar fi amenintata, iar pe unul din automobilele acesteia…

- Catalin Maruța face declarații dupa ce in presa s-a zvonit ca și-a cumparat o mașina noua, in valoare de 100.000 de euro. Prezentatorul de la Pro TV face lumina și explica cine i-a imprumutat bolidul. Ieri, Cancan a scris ca prezentatorul Catalin Maruța are o noua mașina in valoare de 100.000 de euro.…

- Madalina, o tanara de 23 de ani si mama a patru copii, a reclamat la Poliție faptul ca ar fi fost violata de un barbat, care i-a intrat in miez de noapte in casa, a legat-o de maini si de picioare si a agresat-o chiar in fata minorilor. Raportul medico-legal o contrazice. Dupa fapta, tanara si-a…