- Mai multe persoane care au participat la mitingul din 10 august s-au prezentat, luni, la Parchetul Militar, pentru a depune plangeri impotriva actiunilor jandarmilor, ei precizand ca, in acea seara, fortele de ordine s-au comportat intr-un mod abuziv deoarece au lovit protestatarii fara motiv.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine, referindu-se la violentele de vineri-seara din Piata Victoriei, ca „USR si PNL patroneaza deturnarea unui protest numit al diasporei“ si ca „planul a fost din start de a provoca reactia fortelor de ordine“. De asemenea, el a catalogat „regretabila“ pozitia presedintelui…

- Scriitorul Mircea Cartarescu este de parere ca scopul ultim al violentelor din Piata Victoriei este acela de a intimida demonstrantii pe termen lung, scenariul fiind acelasi cu al mineriadelor. Prezenta la demonstratia de vineri, din Piata Victoriei, Ana Blandiana este de aceeasi parere, indemnand…

- Parchetul Militar București a deschis un dosar penal in legatura modul de intervenție al jandarmilor și incidentele care au avut loc in timpul manifestației din Piața Victoriei. Procurorii s-au sesizat din oficiu.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a coordonat personal interventia Jandarmeriei de la mitingul de vineri seara din Piata Victoriei, precizeaza surse oficiale, pentru STIRIPESURSE.RO.Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incidentelor din Piata Victoriei.…

- Jurnalistul HotNews.ro, Robert Mihailescu, a fost lovit cu pumnii și picioarele de jandarmi la mitingul Diasporei din Piața Universitații, dupa ce Jandarmeria a început intervenția în forța împotriva manifestanților.

- Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis... The post MITINGUL DIASPOREI. Ciocniri violente in Piata Victoriei. Jandarmeria a trimis batalionul de interventie. Traficul blocat appeared first…

- Un barbat care a tulburat ordinea publica in Piața Victoriei a fost ridicat, vineri, de jandarmi, anunța reprezentanții Jandarmeriei Capitalei, scrie Mediafax.La ora transmiterii știrii, protestatarii se aduna in Piața Victoriei, fiind imbracați in tricouri negre cu mesajele "Fara Penali"…