Stiri pe aceeasi tema

- In imagini se vede cum masina a derapat si a intrat cu viteza in statia de autobuz. Cei doi tineri nu au mai avut nicio sansa sa se salveze. Tanarului ranit i se va amputa, astazi, un picior la Spitalul din Cluj Napoca. Sotia lui, insa, a murit la spital. Intre timp, judecatorii au decis ca soferul…

