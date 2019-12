Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale se afla pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de miercuri. Cu o zi inainte, Comisia de munca a adoptat in unanimitate propunerea de eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor ale militarilor si politistilor.Camera Deputatilor…

- SUPARATI… Au fost ore intregi de discutii aprinse, ieri, in Comisia de Munca din Camera Deputatilor, pe subiectul eliminarilor pensiilor speciale. Reprezentantii penitenciarelor , ai grefierilor si ai politistilor au amenintat cu proteste masive, greve si demisii daca pensiile speciale vor fi eliminate.…

