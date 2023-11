Stiri pe aceeasi tema

- Sute de salariati ai producatorului de tehnica militara CARFIL din Brasov, care apartine de Compania Nationala Romarm, au iesit, miercuri, in fata sediului societatii pentru a protesta fata de prevederile Ordonantei 296/2023, despre care sindicalistii spun ca „vor avea ca efect falimentul acestei industrii”,…

- Nemulțumirile celor aproximativ 11.000 de angajați din industria de armament sunt legate de includerea lor in prevederile „Ordonanței austeritații” (devenita Legea 296/2023), care le afecteaza veniturile și așa foarte mici.La Carfil sunt angajați aproximativ 400 de oameni, din care aproximativ 130 participa…

- Ucraina va deveni membru al Uniunii Europene si al NATO, este „un lucru cert”, a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la deschiderea Aspen – GMF Bucharest Forum, informeaza AGERPRES . „Cu privire la calendar, la conditiile reunite pentru astfel de decizii, este o chestiune…

- Romania revine, impinsa de actualele razboaie de pe mapamond, in lumea industriei de armament. Cea mai noua pușca de asalt, aflata in proces de omologare la Cugir, e la standarde NATO. Noua pușca de calibru 5,56 x 45 mm este rezultatul unui proiect la care se lucreaza de peste un deceniu, in colaborare…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, vineri, la Timisoara, dupa o intalnire cu fermierii si cu primarii PSD din judet, ca se va incerca dublarea tranzitului de cereale din Ucraina, prin bratul Sulina, si a anuntat ca cerealele din import vor fi verificate. Daca nu vor fi conforme, amenzile…

- Sute de fermieri bulgari au ieșit, luni, sa protesteze, cu tot cu utilaje, la Ruse și in alte localitați de la granița cu Romania. Protestul lor are o dubla motivație: Comisia Europeana a ridicat, vineri, interdicțiile la importul de produse agricole din Ucraina in cinci state europene – Romania, Bulgaria,…

- Ministrul Economiei a afirmat, in cadrul unei conferințe de presa de la Alba Iulia, ca razboiul din Ucraina genereaza oportunitați pentru industria de aparare din Romania. Radu Oprea a punctat ca aceste oportunitați trebuie fructificate foarte rapid.

- Ministrul Economiei, Stefan-Radu Oprea, a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca razboiul din Ucraina genereaza oportunitati pentru industria de aparare din Romania, care insa trebuie fructificate foarte rapid, conform Agerpres.„Ceea ce pot sa va spun este ca o criza genereaza…