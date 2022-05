Cateva sute de persoane din sectorul 5 al Capitalei protesteaza in fața Penitenciarului Rahova și cer grațierea fostului primar Cristian Popescu Piedone, care are de executat o pedeapa de patru ani. Piedone se afla de cateva zile in inchisoare, dupa ce a fost condamnat in dosarul Colectiv, in care a fost acuzat de abuz in serviciu, din cauza eliberarii autorizatiilor de functionare la clubul Colectiv, unde a avut loc incendiul care a dus la moartea unui numar de 64 de persoane. Sambata, fostul edil de la sectorul 5, care se considera nevinovat, a transmis un prim mesaj pe Facebook. ”Știu ca…