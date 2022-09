Stiri pe aceeasi tema

- Romania Educata se lasa așteptata, iar jurnalista Emilia Șercan continua seria dezvaluirilor cu privire la modul in care politicienii romani, cot la cot, copiaza și plagiaza fara rușine. Sorin Cimpeanu, deținator a 11 titluri de doctor, este acuzat ca și-ar fi plagiat un curs universitar. Mai mult decat…

- Președintele USR, Catalin Drula, a transmis luni, 26 septembrie, ca ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, „nu mai are ce cauta” in fruntea instituției pe care o conduce, dupa scandalul de plagiat in care este implicat.„Cimpeanu, demisia! Aparatorul plagiatorilor, care el insuși este un plagiator, nu…

- Intr-o prima reacție dupa acuzațiile de plagiat, ministrul Educației a declarat ca nu se va lasa influențat de „incercarile de a opri din cursul lor firesc legile educației”.Sorin Cimpeanu a susținut ca scopul articolului aparut in Press One este acela de a bloca legile educației, care urmeaza sa fie…

- „Cum legifereaza Sorin Cimpeanu in interes propriu: a plagiat in 2006, ca universitar, iar in 2022, ca ministru, incearca sa-și auto-amnistieze plagiatul”, scrie publicatia Pressone, luni dimineața. Povestea plagiatului lui Sorin Cimpeanu, a inceput in 2006, cand acesta și-a insușit 13 capitole dintro…

- La inceputul noului an școlar, care aduce mai multe modificari, inclusiv eliminarea tezelor și a semestrelor, președintele Iohannis și ministrul Cimpeanu au transmis ca notele nu sunt foarte importante. Primul care a vorbit despre note a fost ministrul Educației, care a participat la festivitate de…

- „Intalnire cu rezultate fara precedent in istoria consultarilor intre Ministerul Educației și studenți!”, anunța ministrul Cimpeanu intr-un mesaj postat pe Facebook. Sorin Cimpeanu a enumerat aspectele asupra carora reprezentanții Ministerului și cei ai studenților au cazut de acord. Printre acestea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta, sambata, ca a stabilit, in cadrul unei dezbateri cu reprezentantii a peste doua sute de colegii nationale, unele "masuri de reforma" care sa fie introduse in viitoarea legislatie in domeniu, printre acestea regasindu-se aspecte care tin de admiterea in colegiile…

