Protest la Casa de Pensii Argeș. Nu se lucrează cu publicul! Funcționarii Casei de Pensii Argeș protesteaza azi, din nou, pentru a-și revendica dreptul la o salarizare corecta, prin egalizarea salariilor de la nivelul celor de la CNPP in baza legii nr 153 /2017. Proteste sunt, de altfel, și la alte case de pensii din țara. La aceasta ora ghișeele sunt inca inchise iar lucrul cu publicul a fost oprit. „Ne cerem scuze pentru situația creata beneficiarilor noștri dar sper sa ne ințeleaga pentru ca ne luptam pentru drepturile noastre legale” este mesajul funcționarilor care protesteaza. Articolul Protest la Casa de Pensii Argeș. Nu se lucreaza cu publicul!… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

