Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani din Colibița iși va petrece urmatoarele 24 de ore și probabil și urmatoarea luna dupa gratii, dupa ce a agresat și amenințat alți doi barbați și doi copii minori. Pentru a ajunge la ei, barbatul a spart geamurile și ușa de acces de la un local din Colibița. Incidentul s-a produs…

- Traficul pe drumul national DN24 Barlad - Tecuci este oprit, marti dupa-amiaza, in urma unui accident intre doua tiruri petrecut in zona localitatii Badeana, comuna Tutova, județul Vaslui. Accidentul s-a produs la intrarea in Barlad, pe DE 581, dinspre Tecuci, potrivit vremeanoua.ro .Ciocnirea a fost…

- Politistii din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), politistii de penitenciare și pensionarii militari au protestat sambata dimineața, 25 martie, la sediul instituției conduse de Lucian Bode.Sindicaliștii au transmis Guvernului, MAI si Parlamentului cateva revendicari principale, printre care se numara…

- Mai multi politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au participat, marti, la o campanie de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad. ‘Politistii au raspuns chemarii celor aflati in nevoie si au donat sange. Participarea la aceasta actiune a fost benevola,…

- Cautat internațional, liderul clanului de romi din Lugoj a fost tradat de fotografii și videouri de pe rețelele de socializare și a fost arestat in Italia, relateaza cotidianul Il Gazzettino . Printre altele, Boț, care are 42 de ani, era cautat pentru infracțiuni fiscale și se crede ca este membru al…

- Numarul polițiștilor din Romania care și-au dat demisia s-a dublat in 2022 fața de anul precedent, anunța Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. ”Tot asteptand, de 5 ani, aplicarea Legii-cadru a salarizarii nr. 153, promulgata in 2017, numarul demisiilor polițiștilor din…

- Politistii bacauani au acționat pentru prevenirea si combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. In seara zilei de 09 martie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, impreuna cu specialiști ai Agenției Naționale…