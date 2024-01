Protest încheiat: Judecătorii Tribunalului Maramureș reiau activitatea Incepand de marți, 9 ianuarie, judecatorii Tribunalului Maramureș iși reiau activitatea ca urmare a incetarii protestului pe care l-au inițiat in 14 decembrie 2023. ”Incepand de maine, 09.01.2024, judecatorii Tribunalului Maramures isi vor relua activitatea, protestul initiat in data de 14.12.2023 incetand ca urmare a hotararii Adunarii generale convocate in cursul zilei de astazi, 08.01.2024”, transmite Tribunalul Maramureș. Vlad HERMAN The post Protest incheiat: Judecatorii Tribunalului Maramureș reiau activitatea appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

