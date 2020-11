Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizarea pentru manifestatia din Piata Victorie s-a facut prin intermediul retelelor sociale. Persoane din toate categoriile de varsta, unele insotite de copii, au iesit in strada nemultumite de masurile adoptate de Guvern care vor intra in vigoare luni. Multi dintre protestatari nu poarta masca…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba continua activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 271 de persoane…

- Jandarmii din Alba au continuat seria de acțiuni pentru prevenirea și limitarea infectarii cu noul Coronavirus. In acest sens, vineri, aceștia au aplicat mai multe sancțiuni cetațenilor care nu au respectat legea, mai exact nu au purat masca de protecție. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Alba,…

- O petrecere fara restricții a avut loc, joi, seara in Centrul Vechi din București. Zeci de tineri au dansat unii in alții și nu au purtat masca de protecție, dupa cum se poate vedea in imaginile publicate de PROTV. Patronul a fost amendat de polițiști.Joi seara, Centrul Vechi din Capitala a devenit…

- Mai mult de un milion de locuitori din regiunea Madrid nu mai au voie sa iasa din cartierele lor decat din motive bine intemeiate, dupa ce autoritațile au extins restricțiile adoptate pentru limitarea raspandirii coronavirusului.Incepand de luni dimineata, 167.000 de persoane nu mai pot sa iasa din…

- Președintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat pe Facebook ca se va testa pentru COVID-19 dupa ce candidatul Pro Romania la președenți Consiliului Județean Bacau, Aurelia Țaga, a fost diagnosticata cu COVID-19. Pana la aflarea rezultatului, Victor Ponta nu va mai participa la acțiuni de…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, au avut, vineri, la inceputul ședinței de Guvern, un dialog despre lupta impotriva rețelelor de traficanți și a interlopilor. Replicile celor doi: Ludovic Orban: „Dle ministru Vela, am vazut ca aiți reușit capturarea și extradarea.…

- Doua evenimente au loc, luni seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. La primul, participantii, care poarta masca de protectie si pastreaza distanta fizica, marcheaza implinirea a doi ani de la protestele din 10. Protestatarii cer dreptate si pedepsirea tuturor vinovatilor. Al doilea protest este fata…