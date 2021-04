Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii medicali din tara noastra duc o lupta crancena cu COVID-19. Mai bine de un an de zile, ei sunt cei care salveaza oamenii de virusul nemilos. Despre provocarile prin care sunt nevoiți sa treaca, eroii in alb au povestit intr-un filmuleț, de Ziua Mondiala a Sanatatii.

- Cea mai mare problema a sistemului medical nu o reprezinta numarul limitat de paturi dotate cu ventilatoare și injectomate, ci deficitul de personal pregatit pentru ATI. Acum sunt cam jumatate din cați specialiști ar fi nevoie. Și mai toți aproape de capatul puterilor.

- Familia Corneliei Catanga traiește momente cumplite, dupa ce artista a murit in aceasta dimineața din cauza unui stop cardiorespiratir suferit. Aurel Padureanu este in stare de șoc și nu poate accepta ca soția sa va fi inmormantata dupa restricțiile pentru persoanele cu Covid-19. In urma cu puțin timp,…

- Pe 16 martie 2021 s a implinit 1 an de cand industrii importante ale economiei romanesti au fost afectate in proportie covarsitoare sau in cazul unora, in proportie de 100 , de restrictiile impuse de autoritati in combaterea pandemiei de COVID 19.Cele mai afectate industrii de pandemia COVID 19, industria…

- Gabi Badalau nu se oprește din atacurile la adresa fostei soții și a publicat in cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars cateva mesaje disperate ale Claudiei Patrașcanu, in care ii cerea ajutorul lui Alex Bodi.

- Managerii si lucratorii din restaurante si hoteluri incep protestele. Ei sunt nemultumiti ca Executivul nu vrea sa acorde, anul acesta, tichete de vacanta, dar si ca ajutoarele stabilite prin lege, de 2,5 miliarde de lei, intarzie.