- In plina pandemie, tinerilor le este tot mai greu sa iși gaseasca un loc de munca. Opt din zece tineri spun ca absolvirea școlii nu e de ajuns ca sa iși gaseasca un loc de munca. Spre deosebire de anii trecuți, a scazut interesul pentru jurnalism și imobiliare, noteaza mediafax. Transformarile…

- Sindicalisti Cartel Alfa protesteaza in fata Ministerului Muncii Foto: Arhiva/ Catalin Radu/ RRA Câteva zeci de sindicalisti afiliati la CNS Cartel Alfa protesteaza de la aceasta ora în fata Ministerului Muncii, dupa ce în urma cu doua zile au pichetat Ministerul Finantelor Publice.…

- Ministrul Raluca Turcan a anunțat ca trimite in Parlament amendamentele propuse pentru reducerea timpului de munca, pentru adoptarea rapida a proiectului legislativ.Modificarile la proiectul de lege sunt: „programul de lucru va putea fi modificat ori de cate ori situatia o impune, dar angajatorul…

- Sindicatele Manifest, Iuris și SNPP-filiala Iași resimt presiunea acestor masuri care vor adanci in loc sa rezolve inechitatile salariale din sistemul public, motiv pentru care se angajeaza cu toate fortele in protestele planificate atat la nivelul Penitenciarului Iași cat și cele prevazute in calendarele…

- Polițiștii, grefierii și pensionarii au ieșit azi in strada in mai multe orașe din țara pentru a-și cere drepturile. Polițiștii și grefierii a protestat de dimineața. Oamenii veniți din mai multe județe din țara s-au adunat in fața Ministerului Afacerilor de Interne pentru a-și striga nemulțumirile…

- PROTEST… Nemulțumiți de condițiile de munca și de salarii, polițiștii de frontiera vasluieni au ieșit in strada. “Inarmați” cu vuvuzele, fluiere și o boxa portabila, aproximativ 30 de polițiști cer guvernanților salarii echitabile dar și sa dispara sclavia și corupția din randurile Poliției de Frontiera.…

- Pe 17 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au constatat faptul ca, in incinta unei sali de jocuri de noroc, cu o suprafața de aproximativ 10 mp, de pe raza localitații Bascov, era depașit procentul de 30% din capacitatea maxima a spațiului, conform prevederilor H.C.J.S.U.…

- In cadrul acțiunilor de verificare a respectarii dispozițiilor legale in vigoare cu privire la prevenirea raspandirii infectarii cu virusul SARS Cov-2, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Poiana Lacului au constatat faptul ca, un agent economic (magazin alimentar) de pe raza de competența…