- Un protest de amploare a avut loc sambata la Tbilisi pentru a cere o pedeapsa aspra pentru o activista acuzata ca a distrus o icoana religioasa infatisandu-l pe Iosif Stalin, recent instalata in capitala georgiana, relateaza Reuters și Agerpres.Se presupune ca femeia a stropit marti cu vopsea icoana,…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, va inota in fluviul Sena inaintea Jocurilor Olimpice din aceasta vara (26 iulie – 11 august), a anuntat edilul, citat de Reuters. Sena este acum potrivita pentru scaldat doua zile din trei, in medie, in cursul verii, dar Parisul spera sa imbunatateasca si mai mult calitatea…

- Seful Politiei districtuale din Coreea de Sud, care l-a anchetat pe actorul Lee Sun-kyun in legatura cu acuzatii de consum ilegal de droguri, a aparat joi interogatoriul dur la care a fost supus artistul sud-coreean inainte ca acesta sa fie gasit decedat miercuri, informeaza Reuters. Seful Politiei…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a dezvaluit joi primul sau automobil electric si totodata a anuntat ca obiectivul sau este acela de a deveni unul dintre primii cinci producatori mondiali de automobile, transmite Reuters. Primul vehicul electric marca Xiaomi este un sedan denumit SU7 si…

- Exista multa agitatie in cadrul conferintei ONU privind schimbarile climatice (COP28) de la Dubai privind ritmul lent al reducerii consumului de combustibili fosili pentru a lupta contra schimbarilor climatice. Dar un lucru pozitiv pe care delegatii il pot sublinia il reprezinta cresterea flotei de…

- Un robot care utilizeaza puterea magnetilor pentru a realiza operatii chirurgicale mai putin invazive si mai eficiente a finalizat prima sa procedura de acest tip pe plan international, o extirpare de vezica biliara, intr-un spital public din Chile in aceasta saptamana, a anuntat compania sa producatoare,…