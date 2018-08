Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu acuza Guvernul ca in loc sa aloce bani pentru investitii in spitale, scoli si autostrazi, au "bagat bani la maxim in tunuri cu apa, gaze lacrimogene, bastoane si alte obiecte de teroare", informeaza Agerpres. Gorghiu a postat vineri pe Facebook o fotografie a unui…

- Printre polemicile cu municipalitatea, ONG-urile au inceput pregatirile pentru mitingul Diasporei. „Stiu oameni care au venit special din Canada, pe langa cei din Europa. De organizat, ne organizam ad-hoc, cum am procedat si pana acum la marile proteste. Apa, accesul la toaleta, vom vedea cum facem…

- Romanii din Marea Britanie vin la mitingul diasporei de pe 10 august . Pe rețelele de socializare au fost publicate mai multe imagini cu oamenii care se intorc in țara pentru a participa vineri la protest. Zeci de romani s-au imbarcat la bordul unui feribot in Portul Dover din Marea Britanie pentru…

- Noua ipostaza a ex-premierului Dacian Cioloș, aparut pe fotoliul din Piața Victoriei intr-un context atipic și oarecum discutabil, ridica o serie de intrebari. Noua retorica a lui Cioloș da o plama zdravana bunei credințe cu care l-au susținut liberalii. Mai mult decat atat, Cioloș se face ca uita…

- Victor Ponta a declarat intr-o emisiune TV ca presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a pus conditii pentru votul Legislativului. "Categoric, pierzatorul acestei motiuni este domnul Orban. Castigatorul acestei motiuni este domnul Tariceanu si eu sper ca si Pro Romania, cu Sorin Cimpeanu,…

- "Dupa nenumarate declaratii contradictorii si minciuni si balbaieli, pana la urma inteleg ca Guvernul a spus adevarul. Ceea ce spuneam noi toti demult - ca incearca cumva sa distruga Pilonul II de pensii, asa-zis optional, dar de fapt sa-i treaca pe toti la Pilonul I. Eu vin si spun ca este o mare…

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca a demisionat din Partidul Social Democrat, alaturandu-se partidului Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta. 'Va confirm informatia. Am decis sa ma alatur colegilor mei din guvernarea Ponta, cu care am facut…