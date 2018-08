Protest diaspora. Iata comunicatul integral al PSD Gorj:

”Protestul de ieri este momentul de maxima intensitate al unei acțiuni puse la cale cu mai mult timp in urma in laboratoarele de la Cotroceni.

Iohannis a cerut de mai multe ori demiterea Guvernului și a atacat in mod repetat Guvernul prin declarații iresponsabile. De exemplu, a acuzat premierul de tradare naționala pentru ca a avut intalniri cu reprezentanții statului Israel, a intrebat retoric daca Guvernul mai are bani de pensii și salarii etc.

Scopul președintelui a fost și este acela de a rasturna prin violența…