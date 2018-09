Protest diaspora 10 august. Adriana Săftoiu - Cătălin Paraschiv, contre: Știu că cineva o să se supere ”Jandarmeria era colo sa apere Jandarmeria” ”Eu aș vrea sa va rog, dar mai ales pe dl colonel Paraschiv, sa comentați cateva imagini. Sentimentul pe care mi l-ați lasat in 10 august a fost ca Jandarmeria era acolo ca sa apere Jandarmeria nu ca sa-i apere pe cetațenii pașnici care protestau. Au existat oameni care au provocat protestatarii pașnici, au existat huligani care, dupa parerea mea, trebuiau extrași. Cu toate acestea, au ramas acolo pana aproape tarziu. Aceste imagini, dle Paraschiv, nu prea arata ca Jandarmeria a incercat sa apere oamenii pașnici. Chiar dvs sunteți surprins… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

