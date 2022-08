Un protest de 10 august este organizat miercuri, la 4 ani de la intervenția brutala a Jandarmeriei in regimul Dragnea. La 10 august 2018, cand Ministerul de Interne era condus de Carmen Dan, Diaspora a protestat masiv in Piața Victoriei. ONG-urile care organizeaza protestul, intre care și Corupția Ucide, Declic, Voluntari in Europa, VeDem Just, Rezistența Civica Galați, Aradul Civic, Reset, Geeks for Democracy și Rezistența, cer pedepsirea vinovaților pentru evenimentele din urma cu patru ani. Protestul va avea loc in Piața Victoriei, incepand cu ora 18:00. Mesajul ONG-urilor Au trecut 4 ani de…