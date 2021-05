Stiri pe aceeasi tema

- Printre ultimele decizii ale ministrului demis al sanatații Vlad Voiculescu se numara și schimbarea metodei de testare pentru COVID-19, in cazul sportivilor. Concret, Vlad Voiculescu a semnat un protocol alaturi de ministrul Eduard Novak, delegatul Ministerului Tineretului și Sportului, prin care se…

- Cele mai mari cinci confederatii sindicale organizeaza, miercuri, 14 aprilie, in intervalul orar 11:00 - 13:00, miting anti-guvernamental in Piata Victoriei.Organizatorii actiunilor de protest din fața Guvernului Romaniei sunt Confederația Naționala Sindicala Cartel ALFA, Blocul Național Sindical, Confederația…

- Spectatorii vor reveni pe stadioanele de fotbal. Meciurile de la Euro 2020, care vor avea loc la București, vor avea maxim 13.000 de fani in tribuna, a anunțat Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat, chiar de Ziua Internaționala a Sportului. UEFA daduse ca termen data de 7 aprilie pentru prezentarea…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Conducerea Politiei Romane a anuntat, joi, ca au fost descoperite mai multe deficiente in interventia politistilor in cazul dublei crime din Onesti. Negociatorul nu a fost informat ca agresorul a sunat la 112 si nu stia care sunt revendicarile acestuia, neputand astfel actiona corespunzator. Adjunctul…

- Comitetul Interministerial Euro-2020 a dezbatut intens, miercuri, posibilitatea organizarii Campionatului cu public in tribune. Pe masa s-au aflat mai multe scenarii, doua dintre cu accesul publicului in tribune. La ședința organizata de ministrul Eduard Novak a participat șeful DSU Raed Arafat, Andreea…