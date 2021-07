Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii firmei SC European Waste Technology (EWT) SRL, care construieste in Craiova platformele pentru containerele ingropate, au blocat, luni, cu utilajele, strada Nicolaescu Plopsor din centrul municipiului, in fata sediului Consiliului Judetean Dolj, intr-un protest spontan. …

- „LUCRARILE POT INCEPE LA AUTOSTRADA A1 PITESTI-CURTEA DE ARGES. Tocmai ce am emis autorizatia de construire pentru lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitesti. Este vorba de un tronson intre Curtea de Arges si Pitesti, lung de 30 de km. Constructorul a inceput mobilizarea si va demara lucrarile in perioada…

- Lansat in luna aprilie de Fundația Comunitara Alba, in cadrul programului YouthBank, concursul de proiecte de implicare civica a liceenilor care studiaza in Alba Iulia și-a desemnat caștigatorii, la capatul unui proces de selecție extrem de amplu, care a cuprins etape de aplicare, consultanța, preselecție,…

- Consiliul Judetean (CJ) Vrancea a finalizat proiectul pentru ‘Dotarea cu aparatura medicala a Unitatii de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani’, proiect in valoare de 4,7 milioane de lei din fonduri europene, a declarat, miercuri, vicepresedintele…

- Lucrarile de reabilitare a Clinicii de Oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova se deruleaza in ritm alert. Consiliul Judetean (CJ) Dolj a pus pe masa, in martie 2020, doua milioane de euro pentru reabilitarea energetica a cladirii in care functioneaza clinicile de Oncologie și Dermatologie…

- Craiova nu va avea functionale platformele cu containere ingropate mai devreme de finalul lunii iulie. Degeaba au preconizat autoritatile locale craiovene ca noul operator de salubritate va intra mai devreme pe piata, in momentul cand vor fi gata cel putin 200 de platforme de gunoi. Consiliul Judetean…

- Bistrițenii viseaza de ani de zile la un ștrand modern, unde sa-și poata petrece timpul liber. Pana acum, fosta municipalitate doar a carpit și a mimat o modernizare, care n-a prea schimbat lucrurile la Ștrandul Codrișor. Pana se gasesc fondurile necesare pentru reabilitare și extindere, acesta inghite…