Protest Constanta-ziua a cincea. Manifestantii au schimbat tactica. Vezi ce au facut Ieri, la Constanta, a fost inca o zi de proteste impotriva restrictiilor impuse de Guvern.Daca la Arad protestatarii s au dus cu flori la poarta spitalului la Constanta au incercat sa blocheze strada la trecerea de pietoni de pe bulevardul Tomis din fata Prefecturii.La cea de a cincea zi de proteste manifestantii au incercat, prin metoda plimbarii continue, sa blocheze circulatia.Numai ca nu a fost sa fie: in scurt politia a stabilit ordinea mai ales ca si Codul Rutier nu permite blocarea circul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

