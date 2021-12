Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100 de sindicaliști, agenți din toate structurile poliției și polițiști de la Penitenciarul Popa Șapca, au ieșit astazi in fața Prefecturii Timiș, acuzand guvernanții ca nu respecta legea. Protestatarii cer aplicarea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice 153/2017, pe care…

- Protest al polițiștilor timișeni, marți dimineața, in fața Prefecturii Timiș. Oamenii legii cer ca guvernanții sa respecte legea legata de salarizarea personalului platit din fonduri publice și amenința ca vor refuza sa mai execute misiuni in contextul pandemiei. Protestele sunt organizate in mai multe…

- Vicepreședintele Sindicatului Polițiștilor Europeni "Europol" – Filiala Mureș, Daniel-Marcel Oltean, a anunțat vineri, 10 decembrie, ca marți, 14 decembrie, intre orele 10.00 și 12.00, in fața sediului Instituției Prefectului – Județul Mureș se va desfașura un protest. "Revendicarile noastre vizeaza…

- Oamenii legii au realizat mai multe percheziții in județele Gorj, Mehedinți și Timiș. Un medic de familie este suspect pentru ca ar fi inscris zeci de oameni in registrul de vaccinare, dar fara sa fie imunizați. Poliția incearca sa le dea de urma și persoanelor care au apelat la astfel de servicii.…

- Termocentralele pe baza de carbune asigura la aceasta ora peste 20% din necesarul de energie electrica. Complexul Energetic Oltenia (CEO) furnizeaza cea mai mare cantitate de energie pe baza de carbune din piața. Toți specialiștii in energie susțin ca termocentralele CEO vor duce din nou greul in aceasta…

- Mai multe mii de protestatari impotriva restrictiilor instituite in contextul pandemiei au pornit in mars, sambata, de la Piata Universitatii catre Piata Victoriei, potrivit Agerpres. Ei au strigat printre altele: "Jos Guvernul!", "Nu cedam!", "Unitate!" si au pancarte cu diferite mesaje, printre…

- Subprefectul județului Timiș, Ovidiu Draganescu, vrea modificarea ordinului comun al miniștrilor Sanatații și Educației, dupa ce Timișoara a ajuns luni la o rata de infectare de peste 7 la mia de locuitori, iar elevii merg la școala in continuare. Draganescu a aratat ca in Timișoarei era vineri, in…