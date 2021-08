Cateva zeci de persoane, in mare parte membri ai Asociației ACCEPT ce militeaza pentru drepturile persoanelor LGBTQI, protesteaza in fața sediului Primariei Municipiului București. Protestatarii poarta umbrele si un steag in culorile curcubeului, simbolul miscarile Pride din intreaga lume, și scandeaza „Libera exprimare, calcata in picioare!”, „Refuz acest abuz!”, „Libertatea noastra, nu cenzura voastra” si „Homofobie la Primarie”. „Suntem intr-o situatie fara precedent in ultimii 16 ani. Dupa 16 ani, acelasi tip de argumente, ca Primaria nu poate securiza o cale pietonala, vorbim totusi de Calea…