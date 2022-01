Stiri pe aceeasi tema

- Electrica SA estimeaza ca anul viitor profitul companiei se va reduce cu aproape 100%. Compania ar fi trimis deja planul de concedieri la Inspectoratul Teritorial de Munca și va trece, de asemenea, printr-o „reașezare” de departamente, atat prin comasarea unor departamente actuale, cat și prin desființarea…

- Aproximativ 400 de sindicalisti de la Alro Slatina si de alte companii de pe platforma industriala din municipiu au protestat, joi, pe platoul din fata fabricii de producere a aluminiului primar, cerand "stoparea mafiei din energie" si gasirea unor solutii pentru reglementarea problemelor din domeniul…

- Un combinat de aluminiu din Slovacia isi va reduce productia, pana la aproximativ 60% din capacitate, ca raspuns la cresterea costurilor cu energia electrica, a anuntat joi compania norvegiana care detine acest combinat, transmite Reuters, citat de agerpres. Combinatul Slovalco, la care pachetul…

- Aproximativ 1.300 de angajati ai producatorului de aluminiu Alro Slatina (ALR), cel mai mare consumator de energie electrica din Romania, ar urma sa intre in somaj tehnic in urma inceperii procesului de inchidere a 60% din capacitatea de productie, din cauza preturilor ridicate la energie.

- Alro Slatina a anunțat oficial, luni, ca iși va diminua activitatea de productie a aluminiului primar, de la cinci hale de electroliza la doua hale, incepand din 2022, din cauza creșterilor de preț inregistrate in ultima perioada pe piețele de energie electrica și gaze, potrivit unui raport remis Bursei…

- Peste 1.000 de angajati din cadrul companiei ALRO ar putea fi trimisi in somaj tehnic, in conditiile opririi unor capacitati de productie din cauza problemelor in achizitia energiei electrice precum si a pretului crescut al acesteia, a anuntat presedintele Sindicatului Liber Aluministul, Constantin…

- Azomures Targu-Mures, cel mai important producator de ingrasaminte utilizate de agricultura si industria romaneasca, opreste de vineri, temporar, productia, ca urmare a cresterii pretului gazelor naturale. Compania a anuntat pe 6 decembrie intentia de a opri productia, iar instalatiile se…

- Primaria Timișoara vrea reducerea cu 60 de procente a consumului cu energia primara pentru iluminatul stradal a trei dintre cele mai mari artere din oraș, toate din zona de nord. Suma pusa la bataie in acest scop este de aproape doua milioane de lei, mare parte provenind din Fondul de Mediu. Primaria…