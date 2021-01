Protagonistele noului serial din franciza ''Sex & the City'' vor primi 1 milion de dolari pe episod

Stiri pe aceeasi tema

- O pereche de pantofi sport unica conceputa de adidas si de fabricantul german de portelan Meissen ar putea deveni prima care sa fie vanduta cu un milion de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, estimeaza aceasta din urma, informeaza AFP, potrivit news.ro. De cativa ani, casele…

- Zi mare in lumea pokerului: 888 lanseaza noua aplicație de poker, Made to Play, cu o promoție de sarbatoare și premii de peste 1 milion de dolari. Noul 888poker pune accent pe confortul utilizatorilor și pe placerea pura a jocului de poker, fiind conceput in primul rand pentru jucatorii recreaționali.…

- James Randi, unul dintre cei mai celebri magicieni din lume, a murit in Statele Unite, la varsta de 92 de ani. Randi s-a afirmat prin investigarea fenomenelor pretinse a fi paranormale.Nascut in Canada, in 1928, Randi a fost un militant care și-a caștigat simpatia publicului ca fiind unul…