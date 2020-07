Stiri pe aceeasi tema

- Un american de 30 de ani a murit la un spital din San Antonio, Texas, dupa ce a participat la o asa numita „petrecere COVID”. Echipa care l-a ingrijit a facut publice ultimele cuvinte ale barbatului.

- Fostul sprinter american Bobby Joe Morrow, triplu campion olimpic, a decedat la varsta de 84 de ani, din cauze naturale, la locuinta sa din San Benito, informeaza lesoir.be, potrivit news.ro.Districtul scolar din San Benito, Texas, al carui stadion de fotbal american poarta numele fostului…

- Sursa foto: Stephen Brashear/EPA via the Guardian Autoritațile districtului Walla Walla, statul Washington, avertizeaza ca exista o creștere rapida a așa-numitelor „Petreceri Covid-19”, unde oaspeții neinfectați se amesteca cu cei care au fost testați pozitiv, in speranța de a lua virusul și a se imuniza,…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata dupa ce o serie de tornade a lovit miercuri seara statul american Oklahoma, informeaza DPA. In orasul Madill, situat in sudul statului Oklahoma, o tornada a surprins un grup de muncitori care se indreptau spre masini dupa terminarea programului…

- Cel putin 131 de oameni au murit de malarie in Zimbabwe, in timp ce tara face eforturi de a gestiona raspandirea Covid-19, relateaza The Guardian.Decesele au fost inregistrate in 201 de focare depistate pe teritoriul tarii, potrivit Ministerului Sanatatii. Expertii prevad ca numarul deceselor…

- Fostul campion american de golf Doug Sanders, una dintre personalitatile spectaculoase ale circuitului profesionist (PGA), a decedat, duminica, la varsta de 86 de ani, in Houston (Texas), scrie Agerpres, preluand AFP.