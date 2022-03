Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, afirma ca grupul de lupta al NATO din Romania condus de Franta a trecut de faza initiala de capabilitate operationala si intr-un orizont scurt de timp o sa fie pe deplin functional. “Grupul de lupta din Romania condus de Franta si…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la Versailles, ca postura NATO pe Flancul Estic, soldatii americani care au venit in Romania, Grupul de Lupta si multe alte chestiuni vor fi pe agenda discutiilor cu vicepresedintele american Kamala Harris. Iohannis o primeste pe Harris vineri, la Palatul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi vineri, 11 martie 2022, la Palatul Cotroceni, pentru consultari politice pe Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, care se va afla in vizita oficiala in Romania.Prezenta Vicepresedintelui Kamala Harris in Romania reconfirma soliditatea…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, inaintea reuniunii extraordinare a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre NATO, ca pentru Romania este extrem de important sa fie accelerata crearea Grupului de Lupta in Romania, care va fi sub conducerea Frantei. El a adaugat ca…

- Potrivit sursei citate, consultarile au continuat linia eforturilor aliate și transatlantice de coordonare și vin in completarea discuțiilor in format similar, care au avut loc la datele de 11 și 18 februarie 2022.Cu acest prilej, "liderii au analizat situația grava de pe teren și au reiterat masurile…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Romania este pregatita sa gazduiasca grupul de lupta al NATO, fiind cunoscut locul unde va fi pozitionat, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, insa a precizat ca detaliile vor fi facute publice in momentul in care va fi aprobat formal…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca a discutat cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, despre grupul de lupta NATO sub comanda Frantei, precizand ca acesta nu este inca aprobat formal la nivel NATO. „Cand totul va fi rezolvat si clarificat vom putea sa facem si declaratii publice…

- „Aceasta problema a facturilor arata pe deplin incompetența actualei guvernari. Cand sunt in opozitie știu sa promita, știu care sunt soluțiile cele mai bune, au toate variantele pe masa, cand au trebuit sa faca o lege care sa corecteze și sa ajute sa trecem peste aceasta iarna cu bine, au dat-o in…