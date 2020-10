Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Draghicescu Corespondența speciala din Germania Responsabilii politici de la Berlin sunt convinși ca un vaccin impotriva noului coronavirus va fi disponibil in Germania pentru o parte a populației inca din primele luni ale anului viitor. Totuși, la scara larga, preparatul nu va putea fi utilizat…

- Ședința de Guvern de luni a inceput cu un dialog festiv, ca in prima zi de școala, intre premierul Ludovic Orban și ministrul educației, Monica Anisie, in care primul s-a aratat mulțumit de pregatirile facute in toata țara, iar a doua a prezentat o statistica la nivel național. In timp ce in țara au…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Vorbind, luni (31 august) in cadrul unui eveniment electoral tensionat, ministrul german al sanatații Jens Spahn a relativizat masurile dure luate in primavara de executivul de la Berlin. ”Bazandu-ne pe ceea ce știm astazi, va pot spune ca nici frizeriile, nici…

- Ministerul Finanțelor a operat modificari fața de varianta de proiect, in ordonanța celei de-a doua rectificari bugetare din acest an au aparut modificari ale cifrelor chiar de la inceput. Pe anexa privind bugetele ministerelor apar, de asemenea, modificari. Au primit mult mai mulți bani decat s-a anunțat…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, da asigurari ca autostrada Comarnic-Brasov va fi construita, fie pe fonduri europene, fie in baza unui parteneriat intre autoritatile romane si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Lucian Bode a acuzat ca autoritati locale din statiuni de pe…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni, la Focsani, ca niciun santier pe infrastructura de transport nu a fost inchis in perioada pandemiei. Astfel, pana la sfarșitul anului, se vor semna contracte noi pentru alti 420 km de de autostrazi, drum expres sau variante ocolitoare. “In primul…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat luni ca sunt locuri la terapie intensiva. De asemenea, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a precizat ca atunci cand spunem ca nu mai sunt locuri la ATI la Bucuresti inseamna doar ca nu mai sunt locuri in spitalele COVID din Capitala. „Nu stiu cine v-a spus.…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marți seara, la Digi24, ca traseul autostrazii Comarnic – Brașov trecea, in studiul de fezabilitate, prin etajul 7 al unor imobile construite, dupa ce acestea au primit autorizații care nu ar fi trebuit date. Oficialul din Guvern a spus ca studiul…