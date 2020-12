Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Mihai Gotiu anunta ca a depus la Senat o propunere legislativa pentru interzicerea taierilor de paduri in parcurile nationale. Intr-o interventie live pe Facebook, el a precizat ca este vorba despre un proiect la care a lucrat trei ani, alaturi de consilieri si reprezentanti…

- "Andrei Cazacu a fost numit, astazi, la conducerea AFM, prin decizia prim-ministrului interimar Nicolae Ionel Ciuca, la propunerea ministrului Mircea Fechet", a anuntat Ministerul Mediului, pe pagina de Facebook a institutiei. Conform sursei citate, anterior numirii, Andrei Cazacu a ocupat functia de…

- , județele Calarași și Ialomița și DN 2B, județul Braila La inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de vineri, 4 decembrie 2020, hotararile privind aprobarea amplasamentelor și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata…

- Imagini deosebit de frumoase cu o pereche de lupi au fost surprinse de camera de monitorizare a faunei, montata de angajații Romsilva, intr-o poiana dintr-o padure din Parcul Național Piatra Craiului. Camerele de monitorizare a faunei montate in salbaticie au surprins imagini cu mai mulți lupi care…

- Am crezut ca in ultimii 30 de ani le-am vazut pe toate. Am avut și noi, in județul Neamț, personaje care au depașit limita bunului simț in declarațiile publice. Am sperat ca, pe masura ce trece timpul, lucrurile se vor așeza, firesc, intr-o matrice a decenței. Din pacate, m-am inșelat. Nu trece saptamana…

- SUMAL 2.0, cel mai important instrument in lupta cu taierile ilegale de padure, intra in vigoare la 1 noiembrie 2020. Incepand cu aceasta data, toți cei peste 100.000 de utilizatori ai SUMAL 2.0, dintre care peste jumatate sunt noi, vor incepe sa opereze in acest sistem informatic. Prin modificarea…

- ”SUMAL 2.0, cel mai important instrument in lupta cu taierile ilegale de padure, intra in vigoare la 1 noiembrie 2020. Incepand cu aceasta data, toti cei peste 100.000 de utilizatori ai SUMAL 2.0, dintre care peste jumatate sunt noi, vor incepe sa opereze in acest sistem informatic”, a informat ministerul.…

- Sistemul SUMAL 2.0 aplica legislatia Codului Silvic, prin care fiecare santier de constructii, fiecare comerciant sau fiecare persoana care cumpara o cantitate mai mare de 20 de metri cubi de lemn de foc este asimilat unui depozit de materiale lemnoase, cu registre speciale de intrari si iesiri,…