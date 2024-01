Stiri pe aceeasi tema

- Primul proiect de lege aflat pe agenda Senatului in acest an este unul de modificare a Legii nr.132 2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, adoptat la sfarsitul anului trecut de Guvern si care prevede ca…

- Persoanele fizice sau firmele care dețin trotinete și biciclete electrice care au o viteza maxima constructiva mai mare de 25 de kilometri la ora vor trebui sa le asigure RCA, potrivit unui proiect de lege adoptat de Guvern. Proiectul prevede, totodata, ca vehiculele retrase temporar sau permanent din…

- Varsta de cel putin 16 ani pentru conducatorii de biciclete sau trotinete electrice, pe drumurile publice și chestionar de 5 intrebari din legislatia rutiera pentru cele in regim de self-service – Proiect de lege Varsta de cel putin 16 ani pentru conducatorii de biciclete sau trotinete electrice, pe…

- Senatul Romaniei a adoptat, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege al Guvernului privind contractul de finanțare cu Banca Europeana de Investiții in valoare de 600 de milioane de euro pentru construirea Autostrazii A7 – Moldova. Aceasta decizie semnificativa a fost luata in cadrul ședinței…

- Astazi, Senatul Romaniei a votat in favoarea unui proiect de lege care vizeaza protecția sanatații publice, mai precis, prevenirea și combaterea efectelor consumului de bauturi energizante asupra populației, in special a minorilor. Acest proiect de lege, adoptat cu majoritate de voturi, aduce cu sine…

- Romanii care si-au luat trotinete si biciclete electrice ar putea fi nevoiti sa incheie o asigurare de raspundere civila. Propunerea apare intr-un proiect de lege pus in dezbatere publica, in care sunt stabilite si limitele de la care asigurarea devine obligatorie.