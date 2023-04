Propunere legislativă: Mașinile instituțiilor publice să fie MONITORIZATE prin GPS Un deputat USR a propus ca toate mașinile instituțiilor publice din Romania sa fie montate cu sisteme de localizare și monitorizare GPS. Argumentul deputatului este legat de controlul asupra combustibilului, dar și rezolvarea unei probleme vechi – folosirea mașinii de serviciu in scopuri personale. Deputatul USR Cristian Brian a avut aceasta inițiativa, pornind de la […] The post Propunere legislativa: Mașinile instituțiilor publice sa fie MONITORIZATE prin GPS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Robert Rundo, membru al “Rise Above Movement” – R.A.M, organizație cu ideologie a supremației rasei albe, a fost prins la București. El a fost dus in arest și așteapta acum actele de extradare pentru a fi judecat in SUA. Americanul iși spunea Robert Roman in Romania și se prezenta ca fiind liderul unui…

- Europarlamentarul si liderul REPER Dacian Ciolos a anunțat ca Romania va primi doar 10 milioane euro din rezerva UE drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, lucru confirmat de comisarul pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski. „Avem azi confirmarea…

- Pacienții din Romania platesc, in ultimii ani, din ce in ce mai mult pentru medicamente, iar mii de pastile ieftine au disparut de pe piata. Totul se intampla din cauza politicilor de preț și de taxare stabilite de Guvern, la care se adauga creșterea accelerata a costurilor de producție, generata de…

- Romania va beneficia de o noua donatie de echipamente medicale din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Este vorba despre 106 defibrilatoare, 228 de kituri de echipamente individuale de protectie si 220 de targi pentru transportul pacientilor. Premierul Nicolae Ciuca a convocat, vineri, in format…

- Romania castiga in fata Bulgariei recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”. Decizia vine dupa aproape doi ani de „opozitie hotarata si sustinuta” din partea vecinilor de la sud de Dunare. „La ultimele negocieri pe cale diplomatica intre ministerele…

- A doua etapa a sancțiunilor privind importurile de țiței din Rusia a inceput astazi, astfel ca Romania nu va mai putea importa motorina din Rusia. Situația e alarmanta, ținand cont ca 80% din motorina de import e de la ruși. Ministrul Energiei Virgil Popescu spune insa ca nu trebuie sa ne facem griji.…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are sanse sa adere rapid la spatiul Schengen, cu conditia ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Ciuca sa faca un plan de negociere. „Din punctul meu de vedere, ar fi sanse sa aderam la Schengen si pana in vara, sub presedintia suedeza…