Propunere legislativă: Cursuri de prim-ajutor pentru OBȚINEREA permisului de conducere și cursuri defensive pentru cei cu permisul suspendat Cosmin Poteraș, senator USR, a inițiat in Parlament un proiect de educație rutiera, care introduce cursuri de conducere defensiva și de prim-ajutor atat pentru obținerea carnetului de conducere cat și pentru cei care au carnetul suspendat. Proiectul prevede obligativitatea cursului de prim ajutor, pentru a obține permisul de conducere. “Cele doua cursuri vor fi introduse […] The post Propunere legislativa: Cursuri de prim-ajutor pentru OBȚINEREA permisului de conducere și cursuri defensive pentru cei cu permisul suspendat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

