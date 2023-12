Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci puternic in Romania incepand de joi seara, 21 decembrie, pana vineri, 22 decembrie, cand vor cadea ploi și ninsori abundente. La munte și in zonele mai inalte din Maramureș și nordul Transilvaniei va ninge, local vor fi precipitații mixte, in timp ce in zonele de campie vor predomina…

- David, adolescentul care s-a stins din viața dupa ce a fost prins sub daramaturi terminase cursurile și intrase in internatul liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, alaturi de alte colege. Nimeni nu banuia ca acestea sunt ultimele sale clipe. David și colegele sale au ramas captivi sub daramaturi.…

- Polițiștii de penitenciare amenința ca vor lasa pușcariile nepazite de Craciun și de Revelion. De asemenea, polițiștii refuza sa mai faca procedurile de primire a infractorilor, iar deținuții nu vor mai primi vizite. ”Polițiștii de penitenciare striga: Pazim Romania de talhari, dar ne cerem scuze romanilor…

- ​Premierul Marcel Ciolacu anunța ca bugetul pentru anul viitor va trece in aceasta saptamana de Guvern, susținand ca pana de Craciun va fi votat in Parlament. Șeful Guvernului a precizat, luni, ca „va fi o majorare de 5% la tot sistemul bugetar, mai puțin la demnitari”, iar unele ministere vor avea…

- Baiatul de 13 ani, gasit mort dupa ce ar fi cazut de pe terasa unui hotel din Austria, se numește Andrei și este din localitatea Pucioasa, județul Dambovița. Andrei era elev la Școala gimnaziala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, județul Dambovița. Baiatul era in excursie la Targul de Craciun…

- O tanara insarcinata a murit alaturi de mama ei intr-un accident de mașina in timp ce se indrepta spre spital pentru a naște, in Brazilia. Masina lor a fost smulsa pe jumatate, dupa ce au intrat pe contrasens. Sotul ei a supravietuit miraculos, dar pentru copil si mama acesteia nu s-a mai putut face…

- Chef Foa, pe numele sau Florin Scripca, cel care a inventat in țara noastra conceptul de Street Food, a fost prins drogat la volan, in centrul Capitalei. Asupra sa, polițiștii au gasit și alte patru țigarete, care conțineau ”substanța vegetala, cu miros ințepator”. Celebrul bucatar Chef Foa a fost oprit…

- Primaria Capitalei vrea sa inchirieze luminițe de Craciun de peste 3,3 milioane lei și sa cumpere decorațiuni de circa 2 milioane lei, potrivit unor anunțuri de achiziție publica. „In acest an se vor inchiria motive luminoase cu tema „Sarbatori de iarna impreuna in București””, se arata in anunțul postat…