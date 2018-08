Stiri pe aceeasi tema

- Noul crossover Renault se va numi Arkana, iar acest model va fi pentru prima data expus la Salonul International Auto de la Moscova, care va avea loc la sfarsitul lunii august. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele. In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,54 milioane de vehicule, in crestere cu 5% fata de perioada similara…

- Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat luni ca in primul semestru a vandut un numar record de 2,067 milioane vehicule la nivel mondial, in crestere cu 9,8% in ritm anual, gratie revenirii pietelor din Rusia si America Latina, precum si unei cereri solide in Europa. Grupul a precizat…

- Renault a publicat prima imagine cu viitorul SUV pe care il va prezenta, in premiera, la Salonul Auto de la Moscova și care va fi construit pe platfoma Duster. "La Salonul Auto de la Moscova, Group Renault va prezenta în premieră mondială un crossover Renault segment C. Noul vehicul…

- Noul model va fi lansat in 2019, mai intai pe piata din Rusia, apoi in China, dar pe alta platforma. "Va fi un Crossover (SUV), care va semana destul de bine cu BMW X4", promite Sylvain Coursimault, directorul diviziei low-cost "Global Acces" din cadrul Renault. Noul SUV va avea cam aceleasi dimensiuni…

- Renualt va prezenta, la sfarșitul lunii august, la Moscova, un “super SUV” Coupe, bazat pe Dacia Duster, cam de aceleași dimensiuni, dar mai scump, scrie publicația fraceza Challenges. Noul model va fi lansat în 2019, mai intâi pe piața din Rusia, apoi în China, dar…