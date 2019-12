Proprietarii de drone ar putea fi obligaţi să-şi înmatriculeze aparatele lor Agentia americana a aviatiei (FAA) si alte agentii federale intentioneaza sa identifice astfel mai usor posibilele amenintari si sa actioneze in consecinta.



Ele doresc in special sa impiedice activitatile de contrabanda, de livrare a drogurilor ilegale sau a substantelor periculoase, de spionaj sau de incalcare a vietii private.



Propunerea, care se refera la toate dronele private de cel putin 250 de grame, se afla in faza de evaluare timp de 60 de zile inainte de a fi adoptata, potrivit stiripesurse.ro.



Circa 1,5 milioane de drone si 160.000 de piloti la distanta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de reglementare din SUA au propus joi sa oblige proprietarii de drone sa-si echipeze aparatele cu placute de inmatriculare pentru a garanta mai bine securitatea spatiului aerian, noteaza AFP potrivit Agerpres Agentia americana a aviatiei (FAA) si alte agentii federale intentioneaza sa…

- Autoritațile de reglementare din Statele Unite au propus joi ca proprietarii de drone sa fie obligați sa își doteze aparatele cu placuțe de înmatriculare electronice pentru a putea garanta mai bine siguranța spațiului aerian, informeaza AFP.Administrația Aviației Federale Americane…

- Biserica Anglicana, cuprinsa de o indoiala existentiala, va reanaliza investitiile sale in gigantii din industria tehnologiilor de varf, pentru a afla daca aceste companii (GAFA - Google, Amazon, Facebook, Apple) sunt compatibile cu credinta crestina, informeaza AFP. Organismul de evaluare…

- Biserica Anglicana, cuprinsa de o indoiala existentiala, va reanaliza investitiile sale in gigantii din industria tehnologiilor de varf, pentru a afla daca aceste companii (GAFA - Google, Amazon, Facebook, Apple) sunt compatibile cu credinta crestina, informeaza AFP, citata de Agerpres.Organismul de…

- Amazon.com, Apple si Google, divizie a grupului Alphabet, au format un parteneriat pentru a crea o compatibilitate mai buna a produselor smart destinate locuintelor, au anuntat miercuri companiile, transmite Reuters, potrivit news.ro.Zigbee Alliance, ai carei membri includ intre altii IKEA…

- Costa, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Portugaliei, a declarat la o conferinta organizata la Lisabona ca autoritatile de supervizare financiara, cum ar fi bancile centrale, trebuie de asemenea sa se adapteze la noile instrumente pentru a face fata "noii realitati" a tehnologiei financiare…

- Google și-a anunțat planurile de a investi 150 de milioane de dolari in proiecte de energie regenerabila, cautand sa utilizeze finanțarea pentru a aduce inițiative ecologice in țarile in care sunt fabricate produsele sale. Anunțul vine la mai puțin de o luna dupa ce fondatorul și CEO Amazon, Jeff Bezos,…

- Facebook a cumparat producatorul unei brațari electronice, care susține ca le va permite utilizatorilor sa distribuie fotografii pe rețeaua sa de socializare, sa dea click fara sa atinga mouse-ul și sa efectueze alte sarcini doar gândindu-se la asta.Citește mai departe și comenteaza pe…