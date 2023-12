Stiri pe aceeasi tema

- O tanara absolventa a Facultații de Medicina din Galați și-a gasit sfarșitul in apartamentul pe care il inchiriase in orașul francez Amiens, unde ajunsese in urma cu doar cateva zile, pentru a pregati si sustine examenul de rezidențiat. Doina J., in varsta de 31 de ani, a fost gasita injunghiata in…

- Franța va interzice fumatul pe toate plajele, in parcurile publice, in paduri și in unele alte zone publice, ca parte a unui plan național antitabac prezentat marți de ministrul sanatații, potrivit AP News. Produsele din tutun cauzeaza anual in Franța 75.000 de decese care ar putea fi evitate, a declarat…

- France should play a key role within the EU to ensure well-functioning relations between the bloc and China, Chinese President Xi Jinping told French counterpart Emmanuel Macron in a phone call on Monday where he said China is willing to maintain high-level exchanges with France and welcome its products…

- Intr-un rar interviu personal acordat publicației franceze „Paris Match”, prima doamna a Franței, Brigitte Macron, a vorbit despre inceputurile relației sale cu actualul președinte al Franței, pe cand acesta avea 15 ani, iar ea – 40. Prima doamna a Franței, Brigitte Macron, acum in varsta de 70 de…

- Noua scoli din Franta au fost evacuate dupa o alerta cu bomba. Unitatile de invatamant au ramas inchise chiar si dupa ce autoritatile au confirmat ca amenintarea a fost una falsa. Si centrul comercial dintr-o gara din Paris a fost inchis din acelasi motiv, informeaza news.italy24.press. Franta a ridicat…

- The use of Euro-English and Globish, a simplified version of English used by non-native speakers, may have become widespread in the EU, but France has never given up hope of Brussels bureaucrats speaking French, according to Politico. On the contrary, Paris is now attacking the bloc for hiring some…

- O persoana a fost ucisa si doua ranite de un individ inarmat cu un cutit, vineri dimineata, la Liceul Gambetta din Arras, in nordul Franței. Presupusul autor, care ar fi strigat „Allah Akbar” in acel moment, a fost arestat, potrivit postului de televiziune TF1. „O operatiune a politiei a avut loc la…

- Franta va incepe luni, sa vaccineze ratele pentru a le proteja de gripa aviara, in speranta ca va evita o noua explozie a acestei infectii virale care a condus la eutanasierea a zeci de milioane de pasari in ultimii ani, informeaza AFP. „Am primit deja vaccinurile la cabinetele noastre. Putem incepe…