Echipa naționala a Romaniei are șansa de a caștiga grupa de calificare pentru EURO 2024, daca nu va pierde in fața Elveției pe Arena Naționala, in meciul de marți. Pe langa mandria de a termina calificarile in fața unei echipe ca Elveția, elevii lui Edi Iordanescu pot sa intre in urma a doua pentru tragerea la sorți a turneului final, scrie eurosport.ro Cu siguranța atmosfera va fi emoționanta pe cel mai mare stadion al țarii. Meciul se joaca cu casa inchisa. 50.000 de suporteri alaturi de Andra vor canta imnul Romaniei. Elvețienii vor avea prezenți pana in 300 de fani la acest joc.