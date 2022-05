Promovarea trece, tensiunile… nu prea

Odata cu promovarea Petrolului in Liga 1, in loc sa fie „liniște și pace”, tensiunile par sa se fi acutizat, iar reușita sportiva nu inseamna o relație mai buna intre președinte și suporteri. Chiar daca ”lupii” au urcat, in sfarșit, in prima divizie, tensiunile raman la un nivel ridicat, iar fanii impatimiți ai Petrolului au reacționat din nou, cu o postare in mediul online, dar și un mesaj afișat pe gardul peluzei. Peluza I ”Ilie Oana” a postat pe pagina de Facebook un mesaj in care acuza anumite persoane din club de minciuni, iar printre ele se numara și președintele Costel Lazar. Conducatorul…