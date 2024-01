Promisiunea pe care Putin a făcut-o soldaților ruși răniți Putin s-a angajat sa „intensifice” atacurile impotriva Ucrainei , dupa zile de bombardamente aeriene de catre ambele parți. Vorbind in timpul unei vizite la un spital militar din Moscova, Putin a spus ca armata va continua sa vizeze „instalațiile militare” ucrainene, conform BBC. El a numit un raid aerian asupra orașului rus Belgorod al Ucrainei drept „o lovitura deliberata impotriva civililor”. Douazeci și cinci de persoane au fost ucise in atacul de sambata, spun oficialii locali. Adresandu-se luni militarilor ruși, Putin a spus ca razboiul se intoarce in favoarea Moscovei și ca dorește ca razboiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

