- Agentul Constantin Popescu, cel care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, in sectorul 1 al Capitalei, avea nevoie de formare profesionala și apoi de pregatire continua, cu atat mai mult cu cat fusese incadrat din sursa externa, fara sa urmeze macar cursurile vreunei școli de poliție.…

- Un pieton a fost accidentat mortal pe Centura Bucuresti, luni seara, in jurul orei 17.00, in zona localitații Mogosoaia, din județul Ilfov. Traficul este restrictionat in zona, fiind deviat prin Capitala. Potrivit IPJ Ilfov, la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a executatat manevre…

- Autoritațile au transmis ca 13 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron au fost depistate luni, 27 decembrie, in Romania. Astfel, totalul cazurilor din țara noastra a ajuns la 38 de infectari. Cele mai multe dintre cele de astazi au fost depistate in București, 10 mai exact, alte doua sunt in județul…

- Traficul rutier va fi restrictionat in prima parte a zilelor de 21 si 22 decembrie in zonele Televiziunii Romane, Cimitirului Eroilor Revolutiei de pe Calea Serban Voda, Piata Romana si Piata Universitatii, pentru a permite comemorarea eroilor Revolutiei Romane din 1989. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara…

- Brigada Rutiera anunța ca in zilele de 21 și 22 decembrie vor fi impuse restricții de trafic in Capitala, cu ocazia acțiunilor de comemorare a 32 de ani de la Revoluția Romana din decembrie 1989. Astfel, in 21 decembrie de la ora 10.00 la Cimitirul Eroi Revoluției vor avea loc depuneri de coroane și…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la Biserica “Doamna Ghica”, din Capitala. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența București – Ilfov, pompierii au intervenit cu mai multe echipaje, inclusiv cu o autoscara, echipaj pentru descarcerare și echipe SMURD. Incendiul a fost localizat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, sambata, deschiderea Halelor Obor, in mare parte, dupa remedierea deficientelor care au fost constatate in urma controlului de acum cateva zile. ANPC a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca dupa verificarea intrerprinsa…

- Cel mai bine platit job al saptamanii care se incheie vine din IT, potrivit datelor transmise de platforma de recrutare Bestjobs pentru Prima TV. Potrivit datelor platformei de recrutare, o companie romaneasca care ofera servicii de dezvoltare software, aplicatii mobile sau dezvoltare de algoritmi…