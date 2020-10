Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la infiintare, ca scoala de guvernare cu vocatie europeana, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a fost activa in plan international, iar procesul de internationalizare a SNSPA este unul dintre obiectivele strategice ale universitatii. Prezenta SNSPA in dialogul european…

- Peste 600.000 de romani au aplicat pentru noul statut de rezident in Marea Britanie, dupa Brexit. Ce se va intampla de la 1 ianuarie 2021 Peste 600.000 de romani au aplicat pe platforma EU Settlement Scheme - EUSS pentru noul statut de rezident in Marea Britanie pana la data de 30 iunie, a declarat…

- F. T. In perioada 16 – 22 septembrie a.c., Reteaua Europeana a Politiilor Rutiere – ROADPOL pune in aplicare proiectul RoadPOL Safety Days, destinat conștientizarii de catre participanții la traficul rutier a riscurilor la care se expun daca nu respecta normele rutiere, in scopul adoptarii de catre…

- Prin Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta incepand cu data de 15 septembrie 2020, turismul balnear din Romania a fost din nou sabotat de cabinetul Orban, fiind practic condamnat la faliment. Practic, Romania, tara cu cele mai bogate resurse balneare din Europa, ramane inchisa in…

- Povara poluarii si a schimbarilor climatice variaza in Europa, existand diferente clare intre tarile din estul si cele din vestul continentului. Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de mediu la nivel national (27%) se inregistreaza in Bosnia si Hertegovina, iar cea mai scazuta in Islanda si Norvegia…

- O cercetatoare a Universitații ”Babes-Bolyai” (UBB), Alexandra Baneu, a caștigat un proiect european in valoare de aproape 1,2 milioane de euro organizat de catre Consiliul European al Cercetarii (ERC), fiind singura din Romania care se numara printre caștigatori. “Alexandra Baneu este singurul cercetator din Romania inclus…

- Comisia Europeana a inclus vinul ''Adamclisi'' din Romania in Registrul european al produselor cu ''denumire de origine protejata" (DOP), se arata intr-un comunicat al executivului comunitar. Vinurile...

- Pe data de 28 iulie este sarbatorita Ziua Naționala a Ambulanței din Romania. Este data la care, in 1906, a aparut prima „Salvare” din Bucuresti, din initiativa profesorului Nicolae Minovici. Proiectul de lege privind instituirea acestei zile, votat de Senat la 18 iunie 2014, a fost adoptat de Camera…