- Premierul ungar Viktor Orban a confirmat joi ca va fi organizat un referendum referitor la planificata infiintare la Budapesta a unei filiale a Universitatii Fudan din Shanghai, proiect care a provocat ample proteste la finalul saptamanii trecute, relateaza Reuters. Proiectul este controversat…

- Mii de unguri, dintre care unii arborau pancarte cu mesajul „Tradare”, au protestat sambata impotriva planurilor de deschidere a unui campus al unei universitati chineze la Budapesta, scrie Agerpres . Circa 10.000 de persoane au participat la marsul de protest, potrivit AFP. „Nu sunt de acord cu intarirea…

- Bulevardul Dalai Lama”, „Strada martirilor uiguri” sau „Drumul Hongkong liber” – iata doar cateva din numele cu care au fost rebotezate arterele din jurul terenului pe care se va construi viitoarea universitate chineza de la Budapesta. Initiativa apartine primarului ecologist al capitalei Ungariei,…

- Planul guvernului condus de Viktor Orban de a construi la Budapesta un campus pentru Universitatea Fudan din China, cu contractori chinezi și cu bani proveniți tot din China, a scos, sambata, mii de oameni pe strazile capitalei Ungariei, in frunte cu primarul. Unii protestatari au venit cu pancarte…

- Oponentii liberali ai premierului Viktor Orban il acuza ca vrea sa se apropie de China si se tem ca viitorul campus ar putea submina calitatea invatamantului superior, precum si sa creasca influenta Beijingului in Ungaria si Uniunea Europeana, potrivit AFP, citat de Agerpres.Chiar primarul Budapestei,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri ca restaurantele și hotelurile vor fi deschise complet pentru cei care au adeverința de vaccinare, relateaza Reuters. Liderul de la Budapesta a mai anunțat ca teatrele, cinematografele, salile de sport, piscinele vor fi și ele deschise, iar…

- In zilele de dupa sarbatoarea de Paște vor fi vaccinate deja 2,5 milioane de persoane, iar in aceasta situație vor intra in vigoare urmatoarele modificari: circulația va fi restricționata de la ora 22, magazinele vor fi deschise intre orele 5:00-21:30. Conform RRA , trebuie asigurat ca pe o suprafața…