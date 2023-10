Proiectul „RE“ la Băile Herculane HERCULANE – Trei cladiri emblematice de patrimoniu din Europa, cu trei povești si abordari diferite, acesta este pe scurt proiectul „RE“ care a obtinut recent o finantare europeana. Una dintre cladiri este cea a Bailor Neptun! Echipa Asociatei Locus, care deruleaza Herculane Project, s-a intalnit recent in orasul de pe Valea Cernei cu reprezentatii a doua asociatii din Slovenia si Slovacia, alaturi de care, in vara, a fost castigata o finantare europeana. Suma se ridica la 188.000 de euro, dintre care 40.000 euro au fost accesați de catre Asociația Locus. Banii vor fi folosiți pentru trei studii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

