Proiectul Legii taxei de stat a fost adoptat de Parlament

- Proiectul de lege, care are scopul de a imbunatați mecanismul de selecție, evaluare și raspundere disciplinara a procurorilor, a fost votat in a doua lectura. Inițiativa legislativa a fost elaborata de Ministerul Justiției. Principalele prevederi ale documentului vizeaza consolidarea independenței Inspecției…

- PROIECTUL de lege privind activitatea contrainformativa și activitatea informativa externa a fost adoptat de Parlament. Inițiativa legislativa a fost votata in a doua lectura de 57 de deputați. De menționat ca, dupa votul in prima lectura, au fost organizate in jur de 20 de dezbateri publice, la care…

- Proiectul de anulare a taxei anuale de salubrizare a fost inregistrat in Parlament de deputatul neafiliat Gaik Vartanean. Deputatul cere ca impozitul sa fie abrogat atit in Capitala, acolo unde a stirnit cele mai mari nemulțumiri, cit și in alte orașe și sate ale țarii, transmite Noi.md cu referire…

- Si politistii protesteaza, dar nu pentru salarii ci pentru pensii. Aproape 200 dintre ei au venit astazi la Parlament sa le spuna senatorilor si deputatilor ca pensiile politistilor nu sunt pensii speciale. Sunt nemultumiti si de cresterea varstei de pensionare prevazuta in proiectul de reforma a pensiilor…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat, miercuri la Parlament, ca isi mentine opinia cu privire la necesitatea reformei pensiilor speciale si a adaugat ca va duce aceasta reforma „pana la capat". „In aceasta pozitie inseamna ca nu mai vorbim de o reforma, iar eu imi mentin parerea ca trebuie o reforma…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie. Initiativa legislativa prevede si infiintarea Observatorului National al Copilului. Legea merge acum spre promulgare la președintele Iohannis. In urma dezbaterii propunerii…

- Regionalizarea Romaniei: Proiect de reoganizare administrativa, depus in Parlament. Cum ar putea arata HARTA cu 12 județe Deputatul de Brașov Tudor Benga a anunțat ca a depus miercuri in Parlament, un proiect de lege pentru reoganizarea administrativa a țarii. Proiectul sau stabilește 12 județe, praguri…