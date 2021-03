Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE „Bugetul demonteaza minciunile socialistilot de la PSD. Au spus tot, in afara de adevaratul motiv: ca au fost taiati de la buget si nu pot sa mai fure. Acesta a fost singurul argument. In rest vor tipa tot anul. In rest minciuni, minciuni si iar minciuni”, a declarat seful Executivului in plenul…

- Parlamentul dezbate, luni, in ședința comuna, proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021. Coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR au reușit sa treaca bugetul de stat prin comisiile de specialitate in trei zile. Astfel, bugetul de stat, intra in dezbaterea plenului…

- Comisiile pentru buget-finante au termen pana luni la ora 10.00 sa depuna rapoartele pe proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021. De joia pana sambata trecuta au fost dezbateri si avize emise de comisiile de specialitate la cele doua propuneri…

- Comisiile pentru buget ale Parlamentului au adoptat sambata un raport favorabil fara amendamente pe proiectul legii bugetului de stat, in forma initiata de Executiv. Astfel, bugetul de stat e stabilit la venituri in suma de 173.700 miliarde lei, iar la cheltuieli 326.407 miliarde lei credite de angajament…

- Parlamentarii din comisiile reunite de buget-finanțe au votat favorabil proiectul Legii bugetului de stat cu 25 de voturi „pentru” si 16 voturi „impotriva”. Proiectul a fost adoptat in forma elaborata de Guvernul Cițu. Nu a fost adoptat niciun amendament din cele peste 3.169, majoritatea fiind depuse…

- Guvernul se va reuni vineri pentru a aproba proiectele legilor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an, noteaza Agerpres. Premierul Florin Cîtu a declarat, joi, ca tinta de deficit bugetar ramâne la 7,16%, precizând ca, fata de varianta publicata a proiectului,…

- UPDATE – Proiectul legii bugetului de stat va fi aprobat cu o tinta de deficit de 7,16% si cu aceiasi parametri de cheltuieli si venituri, a declarat joi prim-ministrul Florin Citu. ‘Deficitul bugetar ramane asa cum am stabilit, sunt modificari poate in interior, alocari diferite, mai multe credite…