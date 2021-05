Proiectul de lege privind implementarea și dezvoltarea tehnologiei 5G va intra maine in plenul Camerei Deputaților pentru vot. Proiectul a fost adoptat saptamana trecuta de comisiile raportoare din Camera Deputaților cu majoritate de voturi. Comisia IT, comisia de aparare și comisia juridica au aprobat proiectul in forma in care a intrat in dezbatere, fara amendamente. Aceasta in ciuda faptului ca operatorii de telecomunicații au cerut prelungirea dezbaterilor pentru a avea timp de analiza asupra proiectului. De altfel, inclusiv Ministerul Economiei a cerut amanarea adoptarii legii și notificarea…