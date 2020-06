Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul american pentru Serbia si Kosovo, Richard Grenell, a declarat luni ca Belgradul si Pristina au acceptat o intalnire la Casa Alba pentru a incerca relansarea dialogului blocat de peste un an, noteaza AFP, citata de Agerpres. Reuniunea a fost anuntata pe Twitter de Richard Grenell,…

- Palestinienii considera un astfel de pas drept o anexare ilegala de teritoriu care ar trebui sa faca parte din viitorul sau stat, potrivit solutiei celor doua state. Saptamana trecuta, palestinienii au anuntat ca pun capat cooperarii in domeniul securitatii cu Israelul si cu aliatul sau SUA, in semn…

- Dupa trei runde de alegeri incheiate nedecis, un an si jumatate de paralizie politica si o amanare de ultim moment de trei zile, noul guvern israelian urmeaza sa fie investit duminica, transmite DPA. Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului si al carui…

- Președintele israelian Reuven Rivlin i-a cerut joi seara premierului Benjamin Netanyahu sa formeze un guvern de uniune naționala, care a primit și girul parlamentului, punând capat astfel celei mai lungi crize politice din istoria moderna a Israelului, potrivit AFP. Taberele lui Netanyahu…

- Dupa Curtea Suprema, parlamentul a aprobat joi la randul sau formarea unui guvern de uniune nationala intre partidele premierului Benjamin Netanyahu si ex-rivalului sau Benny Gantz, care urmeaza sa depuna juramantul in 13 mai, data la care va lua sfarsit cea mai lunga criza

- Statele Unite au declarat luni ca sunt gata sa recunoasca anexarea de catre Israel a unei mari parti din Cisiordania ocupata, facând în acelasi timp apel la noul guvern israelian de uniune sa negocieze cu partea palestiniana, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Anexarea coloniilor israeliene…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat increderea ca Washingtonul va da unda verde Israelului in doua luni pentru a merge mai departe cu anexarea de facto a unor parti din Cisiordania ocupata, potrivit Agentiei Reuters, preluata de Agerpres. Palestinienii si-au exprimat indignarea fata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz au avut marti o intalnire in incercarea de a ajunge la un acord asupra formarii unui guvern de uniune nationala, in conditiile in care termenul limita fixat de presedintele Israelului se apropie, informeaza dpa. Ambele parti…